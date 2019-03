Scoperto a rubare vestiti all'OVS, cerca senza successo di scappare

Avrebbe cercato di fare acquisti senza sborsare un Euro nel pieno centro di Verona, finendo però con il pagare il conto con l'arresto.

Nella giornata di lunedì, un uomo di origini veneziane, classe 1964 e pregiudicato, avrebbe cercato di appropriarsi di alcuni capi d'abbigliamento del negozio OVS, situato in via Roma, senza però passare dalle casse.

Il ladro però è stato scoperto ed intercettato dai carabinieri della stazione di Verona principale, che non ha esitato a strattonare pur di guadagnarsi la fuga. Ma il suo tentativo non è andato a buon fine ed è stato tratto in arresto per furto e resistenza a pubblico ufficiale.