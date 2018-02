Un convento sotto la discoteca Queen? Scoperti resti medievali in via Bertoni

Una nuova importante scoperta archeologica è stata fatta in questi giorni a Verona. Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Arena, infatti, proprio al di sotto della discoteca Queen che sorgeva a poca distanza da piazza Cittadella, è stato rinvenuto quello che con ogni probabilità era un antico convento di epoca medievale.

Una volta sollevato il pavimento durante i lavori di demolizione della discoteca, collocata per la precisione tra via Bertoni e vicolo San Domenico, sono venuti alla luce alcuni resti all'interno di un'area di oltre mille metri quadrati che, presumibilmente, doveva appunto essere un'abitazione di religiosi o per l'appunto un convento.

Al momento della scoperta, gli scavi avevano raggiunto la profondità di circa un metro, mentre attualmente una squadra di archeologi è al lavoro per approfondire ulteriormente le ricerche. In particolare, andando ancora più in profondità, si ritiene possibile che emergano reperti o resti di altri insediamenti risalenti all'epoca romana.