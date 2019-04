Segnalato, viene trovato in possesso di uno scooter rubato e denunciato

Intercettato a bordo di uno scooter rubato, H.K., 33enne di origine tunisina, è stato denunciato domenica dalla Polizia di Stato per ricettazione.

L’uomo è stato individuato in seguito ad una richiesta di intervento pervenuta, poco dopo le ore 17, alla centrale operativa della Questura di Verona. Con quella chiamata, un cittadino ha informato le forze dell'ordine di aver notato poco prima due uomini a bordo di un ciclomotore che, dopo aver effettuato alcune manovre pericolose, si sarebbero diretti verso una struttura fatiscente nei pressi di via Fincato.

Sul posto sono dunque arrivati gli agenti delle Volanti, i quali hanno rintracciato subito il veicolo precedentemente descritto agli operatori del 113: una Honda SH 300 il cui furto era stato denunciato il giorno prima proprio presso gli uffici della Questura. Poco distante dal luogo del ritrovamento, i poliziotti hanno fermato un cittadino straniero che corrispondeva perfettamente alle descrizioni raccolte, il quale inizialmente avrebbe dichiarato di essere il proprietario dello scooter, salvo poi addurre giustificazioni in merito al suo possesso e finendo per affermare di averla presa in prestito da un soggetto di nazionalità marocchina di nome Mohammed.

L’uomo, gravato da diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e tutt’oggi destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

Terminati gli accertamenti presso gli uffici di polizia, gli agenti hanno provveduto a riconsegnare l'Honda SH 300 al legittimo proprietario, un cittadino italiano di 68 anni, residente a Verona.