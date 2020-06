Fermato in scooter, nei guanti in lattice sotto la sella aveva oltre 3 etti di cocaina

La lotta al traffico di droga passa anche dal controllo di veicoli e conducenti. Così nei giorni scorsi i carabinieri del Comando provinciale di Verona hanno fermato in via Brennero, tra Bussolengo e Pescantina, uno scooter Yamaha Tmax condotto da un classe 1983 originario del Marocco, pregiudicato e nullafacente.

Al momento del controllo, l'uomo avrebbe mostrato alcuni segni di nervosismo che non sono sfuggiti ai militari, i quali, insospettiti, hanno deciso di approffondire le verifiche. Una scelta che ha dato i suoi frutti, visto che nella sella dello scooter, nascosti in due guanti in lattice, sarebbero stati trovati 4 sassi di cocaina, per un peso complessivo di ben 313 grammi, ed un bilancino elettronico. Da lì è partita anche la perquisizione domiciliare, che avrebbe permesso di rinvenire 140 euro in contanti, 3 carte prepagate e 2 telefoni cellulari, con ben 4 schede sim associate.

Arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, giovedì mattina lo straniero è comparso davanto al giudice: convalidato il provvedimento, è stato messo ai domiciliari, mentre sono stati chiesti i termini a difesa.