Morto in ospedale il 49enne protagonista dell'incidente frontale a Cerea

Si è rivelato essere un incidente mortale lo scontro avvenuto il pomeriggio di mercoledì 27 dicembre a Cerea tra una Yundai e una Opel Astra. A bordo di quest'ultima viaggiava il 49enne Francesco Pasetto, il quale è purtroppo deceduto nella serata nonostante il pronto intervento dei soccorritori che lo avevano condotto all'ospedale "Mater Salutis" di Legnago.

A riferire del decesso è quest'oggi il quotidiano L'Arena che rivela inoltre la probabile causa del frontale. Pasetto sarebbe infatti stato colto da un improvviso malore alla guida, perdendo così il controllo del mezzo e invadendo la corsia opposta al suo senso di marcia lungo la strada regionale 10.

Il 49enne che di professione faceva l'operaio era subito parso in gravissime condizioni agli operatori del 118 intervenuti e per lui, nonostante tutti gli sforzi dei medici, non c'è purtroppo stato più nulla da fare. Nella mattinata di sabato 30 dicembre si terrà il suo funerale presso la locale parrocchia di Sanguinetto dove l'uomo risiedeva con la compagna.