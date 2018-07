Schianto fatale in moto tra Nogara e Gazzo: sono due fidanzati ventenni le vittime

Una tragica gita in moto, a bordo di quella stessa motocicletta che Sergio Sandrolini, da vero appassionato, aveva mostrato con orgoglio sul proprio profilo Facebook dove, tutt'oggi, ne resta ancora traccia in una fotografia dal sapore decisamente amaro.

Al suo fianco viaggiava la fidanzata, Giulia Signorini, entrambi erano originari dell'Emilia Romagna, lui bolognese e lei di Vigarano Pieve in provincia di Ferrara. Entrambi hanno perso la vita in un tremendo scontro con un'auto, in un sabato qualunque che avrebbe dovuto piuttosto essere una piacevole giornata di relax sulle sponde del lago di Garda.

Due ragazzi giovani, 28enne Sergio e 25enne Giulia, hanno perso la vita sull'asfalto che collega i due paesi di Gazzo Veronese e Nogara. È questo il tragico bilancio dell'incidente di ieri, sabato 30 giugno, avvenuto tra mezzogiorno e l'una lungo la strada statale 12. Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, la Yamaha con a bordo Sergio e Giulia avrebbe incrociato una Golf proveniente dall'altro senso, la quale avrebbe invaso la loro corsia, provocando così la fatale collisione.

Il violento urto ha fatto sbalzare i due giovani dalla sella della moto e il corpo della giovane donna è stato ritrovato, in un secondo momento rispetto a quello del fidanzato mentre erano già in corso i rilievi, addirittura ad alcune decine di metri di distanza. Inutili i pur celeri sforzi dispiegati dai soccorritori giunti sul posto, per i due il decesso è avvenuto sul colpo. Per quanto riguarda il conducente dell'auto, è stato invece trasportato in condizioni non gravi presso l'ospedale di Legnago per ricevere le cure del caso.