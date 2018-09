Scontro tra un'auto e una moto a Fagnano, centauro muore in ospedale

Non ce l'ha fatta l'uomo 58enne travolto mentre era in moto da un'auto in transito nella frazione di Fagnano a Trevenzuolo lo scorso 16 settembre.

Dopo il tremendo scontro, Gian Paolo Marchesi, originario di Nogarole Rocca, era stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. Secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano L'Arena, per il centauro proprio nelle scorse ore è sopraggiunta la morte al Polo Confortini a causa dei gravi traumi riportati.

L'incidente aveva visto protagonista a bordo dell'auto un sacerdote ottantenne che, secondo la ricostruzione della dinamica, avrebbe mancato uno stop finendo così col centrare la moto di Marchesi.