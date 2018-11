Scontri a Frosinone, vicina la fine del processo per 105 tifosi dell'Hellas

Non mancherebbe molto al processo che vede imputati 105 tifosi dell'Hellas Verona per gli scontri con i tifosi del Frosinone prima della partita del 29 novembre 2015. A dichiararlo è stato l'avvocato difensore dei gialloblu Andrea Bacciga dopo l'udienza che si è tenuta mercoledì scorso, 14 novembre, nel tribunale del capoluogo laziale. Udienza riportata sul quotidiano L'Arena.

I tifosi veronesi sono accusati di radunata sediziosa e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e dovranno tornare in tribunale il prossimo 26 novembre.

Nel frattempo è stato ascoltato come testimone il sostituto commissario della Digos frusinate, che il 29 novembre è stato tra i primi ad intervenire in piazzale Europa prima degli scontri. L'agente ha riferito di aver visto un centinaio di tifosi dell'Hellas fermi, in attesa dell'arrivo dei tifosi rivali. I poliziotti hanno ordinato ai tifosi ospiti di allontanarsi, ma loro non si sarebbero mossi. In meno di mezz'ora sono arrivati i tifosi del Frosinone e sarebbero partiti i primi cori e le provocazioni che avrebbero portato agli scontri con tanto di bomba carta e lancio di bottiglie e sampietrini. Il tafferuglio è stato interrotto dall'arrivo della squadra mobile della polizia, ha aggiunto il sostituto commissario della Digos, con i tifosi del Frosinone che si sono dispersi e quelli dell'Hellas che sono saliti sui pullman per andare poi a vedere la partita.

L'avvocato Bacciga ha fatto invece testimoniare sette dei 105 imputati. La versione che hanno fornito è stata che con i loro pullman sono arrivati in piazzale Europa per sbaglio. Alcuni hanno detto di essersi rifugiati in un centro commerciale e nessuno ha confermato di aver sentito gli ordini degli agenti di polizia.