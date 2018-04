Scontri al Bentegodi: dopo l'arresto, arriva il Daspo per i 21 ultras romanisti

Lo scorso 4 febbraio, in occasione della partita di calcio tra Hellas Verona e Roma, 21 tifosi giallorossi finirono in manette per i disordini causati.

I tafferugli si verificarono prima dell'inizio del match, valido per il campionato di Serie A, vicino a piazzale Olimpia, con i reparti di polizia costretti ad intervenire per fermare le due fazioni contrapposte.

I sostenitori romanisti vennero vennero bloccati in via Palladio a bordo delle proprie auto e trovati in possesso di mazze, caschi e bastoni. Ritenuti responsabili degli episodi di violenza, a loro carico il Questore scaligero ha emesso 21 provvedimenti di divieto d’accesso alle manifestazioni sportive.

Quattro di qusti in passato erano già stati colpiti dal Daspo e ora sono stati sottoposti anche all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante lo svolgimento di eventi sportivi.