Traghettilines, sconto del 10% sui biglietti per la Sardegna con Amazon Pay

Lo sconto vale dal 29 aprile al 5 maggio per chi acquisterà un biglietto da o per la Sardegna su www.traghettilines.it pagando tramite Amazon Pay. I biglietti potranno interessare partenze in tutti i periodi dell'anno e su tutte le rotte