Doveva scontare la pena: prova a scappare nei campi ma viene preso

Sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Verona, Ufficio Esecuzioni Penali, per furto in abitazione e furto aggravato commessi a Bovolone nel 2015 e per i quali è stato condannato ad 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione.

I carabinieri della stazione di Legnago, intorno alle 12 di mercoledì, si sono così recati a Terrazzo Veronese per notificare il provvedimento, ma quando F.J., classe 1992 nullafacente e pluripregiudicato, ha visto le divise, ha cercato di scappare attraverso i campi retrostanti la sua abitazione. Il giovane è passato dalla porta sul retro, ma è stato subito bloccato dagli uomini dell'Arma, che si erano appostati in precedenza e avevano previsto questa possibilità.

Condotto dunque nella caserma di Legnago per gli accertamenti di rito, è stato poi portato nel carcere di Montorio.