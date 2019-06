Doveva scontare la propria pena: fermato dai carabinieri e portato in carcere

Doveva ancora scontare la propria pena, così quando lo hanno riconosciuto, i carabinieri lo hanno arrestati e portato a Montorio.

È quanto avvenuto nel pomeriggio di domenica a Verona, con i militari della sezione radiomobile che erano impegnati in un servizio in via Enrico Noris, quando hanno riconosciuto in un automobilista il cittadino romeno 29enne su cui pendeva un ordine di carcerazione, in quanto deve scontare condanna a tre anni di reclusione per lesioni personali aggravate.

Fermato, lo straniero è stato pertanto accompagnato nel carcere scaligero.