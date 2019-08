Scomparso da due giorni: scattate le ricerche di un uomo nella Bassa

Sono scattate intorno alle 10.20 di mercoledì mattina, nelle campagne che circondano Ronco all'Adige, le ricerche di un uomo che risulsta scomparso da due giorni. Si tratta di un bracciante di origini romene di 41 anni, arrivato in Italia poco tempo fa, che si sarebbe messo al lavoro per un'azienda agricola della zona, salvo poi far perdere le proprie tracce.

Una quarantina di persone tra vigli del fuoco e protezione civile si sono messe sulle sue tracce, con l'aiuto anche dell'unità di comando locale e dell'elicottero del Nucleo di Venezia.

A denunciarne la scomparsa ai carabinieri di Legnago, presenti a loro volta sul posto, sono stati gli stessi titolari.