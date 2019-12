Scomparso da Sant'Ambrogio di Valpolicella, 18enne ritrovato a Portici

Domenica scorsa, 1 dicembre, un ragazzo di 18 anni non aveva fatto ritorno nella sua casa di Sant'Ambrogio di Valpolicella e per questo la famiglia aveva lanciato un appello affinché venisse cercato e ritrovato. L'appello è stato rilanciato dalla nota trasmissione televisiva di Rai 3 Chi l'ha visto? e, proprio grazie alle segnalazioni degli spettatori, il giovane è stato ritrovato oggi, 5 dicembre, dai carabinieri della stazione di Portici. Il 18enne è stato individuato vicino alla chiesa di San Pasquale, nel comune partenopeo. Buone le sue condizioni di salute al suo rientro in famiglia.