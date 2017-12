Scomparso un 61enne: ricerche partite da località Campofontana

Non si hanno più sue notizie dal 20 dicembre e alle 12.30 di martedì sono partite le ricerche di S.M., 61enne di Roncà, la cui auto è stata ritrovata in località Campofontana. I carabinieri hanno così allertato il Soccorso alpino di Verona e hanno preso il via le operazioni: una ventina di soccorritori, appartenenti alle stazioni di Verona e Recoaro - Valdagno, insieme ai vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno iniziato la perlustrazione dell'area collinare.

Le sei squadre sono rientrate però senza particolari novità e mercoledì mattina le ricerche sono ripartite. Numerosi soccorritori, provenienti da tutte le Stazioni del Soccorso alpino della XI Delegazione Prealpi Venete, alle 7.30 si sono uniti al presidio rimasto tutta la notte sul posto: una trentina, coadiuvati dai pompieri e carabinieri, stanno quindi battendo le zone collinari e le pareti dell'area, seguendo le indicazioni del conduttore del cane molecolare, che fino alla tarda serata di martedì ha cercato di seguire eventuali tracce lasciate dall'uomo.

A complicare le operazioni ha contribuito anche la nevicata che si è abbattuta sulla zona in queste ore.