Scomparsa nella zona di San Pietro, proseguono le ricerche di Franca

Son tutt'ora un corso nella zona di San Pietro in Cariano le ricerche di Franca, la donna di 82 anni di cui non si hanno più notizie oramai dal 21 maggio.

Alta circa 1 metro e 60, capelli bianchi, con addosso probabilmente un paio di pantaloni neri ed un maglione rosso, la pensionata risulta essere sparita ed i figli, preoccupati, hanno lanciato un appello: "Se qualcuno l'avesse vista, segnali subito dove si trova direttamente a me, telefonandomi al 331-3252827, o chiamando il 112", ha detto il figlio Francesco.

Le operazioni in questo momento sono nelle mani di vigili del fuoco e carabinieri, che stanno battendo la zona.