Scomparsa una donna nella zona di Fumane: scattano le ricerche

Sono scattate nella serata di sabato le ricerche del Soccorso alpino scaligero di una donna veronese di 68 anni.

L'allarme è scattato attorno alle 20 su richiesta dei familiari, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Domenica mattina, a partire dalle 6.30, nuove squadre hanno dato il via alla il bosco circostante il Santuario di Madonna delle Salette, nelle cui vicinanze è stata sentita al telefono l'ultima volta. Sul posto anche il personale dei vigili del fuoco, oltre a Protezione civile e carabinieri, che stanno battendo il territorio anche con l'ausilio di un elicottero.