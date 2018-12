La scomparsa di Brenda, nessuna novità. Intanto l'ex compagno si sposa

Nella puntata andata in onda ieri, 19 dicembre, il programma di Rai 3 Chi l'ha Visto? è tornato ad occuparsi della scomparsa di Maria Aparecida Soares, una donna brasiliana di 52 anni chiamata dagli amici Brenda o anche Cida. Di lei non si hanno più notizie dalla notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi, da quando cioè si sarebbe allontanata dall'abitazione di Camalavicina, a Castelnuovo del Garda, che condivideva con il compagno Andrea Felicetti.

Per Felicetti, quello di Brenda è un allontanamento volontario, ma di questa ipotesi non sono convinti in Procura a Verona dove è stato aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti.

Diverse le novità diffuse da Chi l'ha Visto?, ieri, tra cui la notizia delle prossime nozze tra Andrea Felicetti e la sua nuova compagna Veronica, una donna sudamericana a cui sta per scadere il permesso di soggiorno. Questa sarebbe la ragione che avrebbe accelerato le nozze tra i due. Lui resta convinto che Brenda se n'è andata di sua spontanea volontà e questo lo autorizzerebbe a rifarsi una vita con un'altra donna, questa Veronica che Felicetti assicura di aver conosciuto dopo la scomparsa di Brenda.

Il rapporto tra Andrea Felicetti e Brenda sembrava ormai chiuso. I due condividevano l'abitazione ma non dormivano più insieme. Lei temeva che lui avesse relazioni con altre donne e aveva confidato ad alcune amiche di temerlo. Lui davanti alle telecamere di Rai 3 ha però dichiarato e confermato più volte di non aver mai fatto del male a Brenda.