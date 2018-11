Scomparsa in estate: carabinieri perquisiscono la casa del compagno

Potrebbero esserci delle novità investigative sul caso di Maria Aparecida Soares, chiamata Brenda, la donna che risulta scomparsa a Castelnuovo del Garda dallo scorso 18 luglio. Della vicenda si era occupata anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”: non si hanno notizie di Brenda da quella mattina, quando il compagno con cui conviveva non l'ha trovata a casa dopo una discussione. Lo stesso uomo, il 24 dello stesso mese, avrebbe trovato poi la sua bicicletta nei pressi della stazione di Peschiera, mentre a casa erano rimasti il cellulare, la carta di identità e la patente, ma non il passaporto.

Ma, come riporta TgVerona, intorno alle 7 di govedì sarebbe scattata la perquisizione della casa del compagno da parte dei carabinieri, che all'interno avrebbero trovato una donna di origini colombiane per la quale saranno avviate le procedure di espulsione.

L'emittente veronese riporta anche i sospetti avanzati da alcune persone vicine alla donna ai carabinieri, secondo i quali sarebbe rimasta vittima di un episodio di gelosia, ma non ci sarebbero elementi a sostegno di questa teoria.