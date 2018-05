Scompare una donna di 44 anni a Verona: le ricerche partono dall'Adige

Da venerdì notte i vigili del fuoco stanno ispezionando l'Adige, nella zona di Ponte Catena, alla ricerca di una donna che potrebbe aver compiuto il gesto estremo ed essersi buttata in acqua.

Anche nella mattinata di martedì 1° maggio, quattro mezzi dei pompieri sono sul già sul posto, mentre si attende l'arrivo dei sommozzatori da Milano, per scandagliare attentamente il letto del fiume.

Secondo quanto riporta L'Arena, a far perdere le proprie tracce sarebbe Y.B., una donna di 44 anni di origini dominicane che viveva in quartiere Navigatori. Y.B., residente a Verona ormai da anni, era conosciuta da molti per aver lavorato come barista nel quartiere di borgo Trento e, dopo un periodo di disoccupazione, aveva detto che presto avrebbe iniziato in un altro locale della città.

Secondo quanto raccontato dalla figlia al quotidiano veronese, la donna aveva avuto problemi con alcol e stupefacenti, e quella sera avrebbe bevuto e assunto della cocaina, prima di litigare al telefono con il compagno, effettuare qualche altra chiamata e far perdere le proprie tracce. Ad avvisare il 112 sarebbe stato proprio l'uomo con cui aveva una relazione, che si è diretto sul posto insieme ai carabinieri, trovando la sua borsetta e il cellulare abbandondati sulle sponde del fiume, dopo che i militari avevano udito qualcuno chiedere aiuto. In precedenza inoltre, la donna scomparsa sarebbe fuggita alla vista delle forze dell'ordine ed ora i suoi familiari si aggrappano alla speranza di poterla riavere con loro.