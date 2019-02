Cronaca Bosco Chiesanuova / Contrada Segal

Lessinia, soccorso alpino sul Vajo dell'Anguilla per una donna scivolata

L'escursionista è caduta per il ghiaccio e probabilmente si è procurata un trauma alla caviglia. I soccorritori l'hanno caricata in barella e l'hanno portata in spalla per circa due ore fino all'ambulanza