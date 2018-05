Scivola e precipita per 6 metri nell'area della funicolare: grave una 18enne

Una ragazza di soli 18 anni di Lavagno è stata ricoverata all'ospedale di borgo Trento nella serata di martedì, dopo essere caduta da un'altezza di circa sei metri nella zona di Castel San Pietro.

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane si trovava sul prato situato sopra l'area d'arrivo della funicolare intorno alle 20, quando sarebe scivolata precipitando a terra tra l'impianto di risalita e lo storico edificio. In suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, che dopo averle prestato le prime cure l'hanno trasportata in codice rosso al Polo Confortini, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni. Sul posto si sono diretti anche i carabinieri di Verona, per fare luce su quanto accaduto.