Scivola sul Monte Baldo e si frattura la caviglia: 62enne recuperata dai soccorsi

Allertato dalla Centrale operativa del 118, il Soccorso alpino di Verona è dovuto intervenire intorno alle ore 15 di martedì per un infortunio avvenuto sul Monte Baldo.

Scendendo con il marito lungo il sentiero che dai Prai porta alla stazione intermedia della funivia di Malcesine, infatti, un'escursionista tedesca, U.F.S., 62 anni, ha messo male il piede procurandosi probabilmente la frattura della caviglia.

Al compagno quindi non è rimasta altra alternativa che scendere fino alla stazione per dare l'allarme: la donna a quel punto è stata raggiunta da un volontario del Soccorso alpino di Ala, residente a Malcesine, che l'ha accompagnata in macchina fino all'ambulanza, partita in direzione di Bussolengo.