Scivola sul ghiaccio e viene trovato da alcuni passanti che lanciano l'allarme

Poco prima delle 13 l'elicottero di Verona emergenza è intervenuto nei boschi del Corno d'Aquilio, nella zona di Sant'Anna d'Alfaedo, dove un escursionista era scivolato sul terreno ghiacciato, procurandosi la probabile frattura del femore.

L'uomo, un 79enne che era da solo, è stato ritrovato da alcune persone che passavano per caso e hanno dato l'allarme. Sbarcati nelle vicinanze, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure all'anziano, per poi caricarlo in barella e recuperarlo utilizzando il verricello. L'eliambulanza si è quindi diretta all'ospedale di Negrar. Una squadra del Soccorso alpino di Verona era pronta a intervenire in supporto alle operazioni, in caso fosse stato necessario necessario.