Va in banca per prelevare, ma all'uscita viene scippata: ladro in fuga con mille euro

Si era appena recata in banca presso la filiale della Popolare di Cerea in piazza Matteotti, la signora 63enne che all'uscita ha avuto una pessima disavventura. Come riportato da TgVerona, la pensionata è stata infatti assalita alle spalle da un uomo non meglio identificato che si trovava a bordo di una bicicletta.

Lo scippatore ha quindi strappato dalle mani della 63enne la sua borsetta, contenente tra le altre cose anche il denaro appena prelevato, dandosi poi alla fuga a bordo del velociclo.

L'ammanco per la signora è stato di circa mille euro, al quale va poi ad aggiungersi anche il furto dei documenti, del telefono cellulare e delle chiavi di casa, tutti oggetti contenuti nella borsa sottratta dal rapinatore.