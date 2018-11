Scippa una studentessa in stazione, ma viene acciuffato dalla Finanza

L'intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza di Verona, in quel momento in servizio nella zona, ha permesso di sventare il borseggio ai danni di una studentessa spagnola, avvenuto nella nella giornata di domenica nei pressi della stazione di San Bonifacio, e di arrestatre in flagranza di reato il responsabile (con precedenti per rissa e furto aggravato).

Lo scalo ferroviario infatti viene spesso monitorato dai militari della compagnia di Soave, che il 4 novembre sono stati messi in allarme dalle urla della vittima dello scippo. È scattata così la perlustrazione dell'area che ha dato esiti positivi: il malvivente di origine marocchina infatti è stato individuato ancora in possesso della refurtiva, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria.

Arrestato, lo scippatore verrà processato per direttissima.