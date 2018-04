Lo sciopero dei treni blocca 563 pellegrini in viaggio verso Lourdes

Uno sciopero ha provocato non pochi disguidi a 563 fedeli partiti da Verona alle 22.30 della domenica di Pasqua.

Come racconta L'Arena, la protesta di 48 ore indetta dai lavoratori delle ferrovie francesi ha bloccato il viaggio organizzato da Unitalsi, costringendo i partecipanti a cambiare mezzo a Ventimiglia e ad affidarsi a degli autobus fatti arrivare appositamente, con un conseguente ritardo di diverse ore. La partenza inizialmente era stata fissata per il lunedì, ma proprio per cercare di evitare possibili problemi dovuti allo sciopero, è stata anticipata.

Un tentativo quindi non andato a buon fine per i primi 563 pellegrini, arrivati comunque a destinazione grazie ai pullman attrezzati anche per malati gravi, mentre mentre altri 80 lunedì sono partiti direttamente con i bus e 307, tra i quali il vescovo Zenti, raggiungeranno la meta in aereo.

Il disguido inoltre starebbe facendo riflettere Unitalsi sulla possibilità di rinunciare in futuro a treno per puntare ai mezzi su ruota: i bus risulterebbeo infatti più convenienti per quelle persone affette da patologie debilitanti.