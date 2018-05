Lavoratori senza garanzie per il futuro, sciopero di otto ore alla Glaxo

Era stato annunciato ed è oggi, 3 maggio, in corso lo sciopero dei lavoratori della Glaxo, che per otto ore incrociano le braccia per chiedere la tutela del lavoro dei circa 250 dipendenti della divisione Glaxo Manufacturing. Davanti ai cancelli dell'azienda non ci sono solo i lavoratori a rischo a causa della vendita dello stabilimento decisa dalla multinazionale, ma ci sono anche gli altri dipendenti, presenti in segno di solidarietà.

Cgil, Cisl e Uil chiedono principalmente il mantenimento degli attuali livelli di occupazione alla Glaxo Manufacturing e delle tutele contrattuali dei dipendenti. Ma quello che i sindacati vogliono sono soprattutto risposte ai dubbi legittimi dei dipendenti, i quali sanno solamente che la Glaxo ha deciso di vendere uno stabilimento veronese. Gli acquirenti ci sarebbero e il mese prossimo l'azienda potrebbe chiudere la vendita. I lavoratori vorrebbero la certezza che lo stabilimento produttivo rimanga e che siano garantiti posti di lavoro alle condizioni attuali. Certezze che purtroppo finora nessuno ha mai dato.