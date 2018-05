Arena, sciopero dei lavoratori. Bertucco: "Ritardi sul piano di risanamento"

La mancanza di dialogo e di trasparenza stanno riportando la conflittualità all'interno di Fondazione Arena.

A dirlo è il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco a commento dello sciopero di alcuni dipendenti dell'ente lirico previsto per oggi, 7 maggio. Si tratta della prima manifestazione contro il nuovo Consiglio di Indirizzo, presieduto dal sindaco Federico Sboarina, ed è organizzata dai lavoratori "aggiunti" per un'ora, dalle 14 alle 15.

Intanto però i sindacati sono preoccupati per l'attuazione del piano di risanamento di Fondazione Arena.