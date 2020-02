Sciopero di 24 ore indetto da Cub Trasporti e possibili disagi all'aeroporto "Catullo"

Secondo quanto si apprende da una nota siglata da Cub Trasporti, il personale dell'Ags Handling e Fc Handling srl effettuerà uno sciopero di 24 ore, quest'oggi sabato 1 febbraio, nell'aeroporto veronese "Valerio Catullo".

«Ci occupiamo di coordinare le squadre di operai che fanno partire i vostri aerei in sicurezza, che la distribuzione e il carico di merce, posta, passeggeri e bagagli sia correttattamente distribuito sugli aerei e di farli partire in sicurezza. - si legge nella nota di Cub Trasporti che annuncia lo sciopero odierno - Siamo quelli che guidano gli autobus che vi portano all'aeromobile, che coordinano e guidano i mezzi che trainano gli aerei dalla piazzola fino alla pista, prima dell'inizio del vostro viaggio, mettiamo le scale agli aeromobili, li puliamo, ci occupiamo di controllare che i ducoumenti di viaggio siano in regola».

Quindi le lamentele per i «trattamenti economici» che sarebbero «al ribasso dal 2013», dinanzi ad «aumenti di flessibilità oraria, aumenti di responsabilità e aumenti di carichi di lavoro».