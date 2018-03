Indetto per giovedì 8 marzo lo sciopero generale di Slai Cobas, Usi e Usi-Ait

I sindacati Slai Cobas, Usi e Usi-Ait hanno proclamato per l'8 marzo uno sciopero generale per tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il mondo della scuola.

Il Comune di Verona ha assicurato che saranno garantiti i servizi di polizia municipale (piantone comando, portineria municipale, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale comando, coordinamento servizi); l'ufficiale di stato civile per denunce di nascita e morte; le assistenti sociali per nuclei minori e anziani e il personale tecnico e gli stradini in prima e sesta circoscrizione; la protezione civile; la direzione musei d’arte e monumenti con apertura al pubblico dalle 8.30 alle 14, biblioteca civica dalle 9 alle 14; il Museo di storia naturale presidio e accoglienza al pubblico per le sale di stratigrafia, Bolca e minerali e le biblioteche di pubblica lettura negli spazi al piano terra, Sala Nervi e le biblioteche Mondadori, Borgo Trieste e Santa Lucia.