Sciopero nazionale. Annunciato il presidio dei lavoratori all'aeroporto Catullo

Venerdì 19 Gennaio 2018 saremo a lottare insieme ai lavoratori del trasporto aereo e del relativo indotto, che, in occasione dello sciopero generale di 24 ore organizzato da CUB, hanno indetto un presidio dalle ore 10 alle ore 14 davanti all’area partenze dell’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca.

Lo ha annunciato con un comunicato diffuso la sezione scaligera di "Potere al Popolo", in lista alle prossime elezioni nazionali, e l'assemblea "Lavoratori e Lavoratrici in Lotta a Verona", che si uniscono così al sit in organizzato al Catullo in occasione della protesta del comparto del trasporto aereo.