Scimpanzè in fuga al Parco Natura Viva

«Il parco è ufficialmente aperto. Ci scusiamo per il disagio e per la lunga attesa». Così sui social il Parco Natura Viva di Bussolengo dopo l'imprevista fuga di tre scimpanzé. Il singolare episodio sarebbe avvenuto proprio la notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre. Nella mattinata odierna, gli addetti ai lavori del parco si sarebbero ben presto accorti della loro assenza dall'apposita area riservata.

A quel punto sarebbe dunque scattato il protocollo di sicurezza previsto, con la necessaria chiusura degli ingressi del Parco Natura Viva. Grazie all'impegno del personale, le tre scimmie in fuga sono state ritrovate sempre all'interno del Parco, non troppo distanti dall'area loro destinata. A causa di questo disguido, il Parco è stato tenuto chiuso fino alle 11 circa di stamattina, per poi poter tornare nuovamente ad accogliere i numerosi visitatori in attesa.