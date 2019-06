Schianto a Brenzone, morto un bimbo e la zia: un'intera famiglia distrutta

Non ce l'ha fatta il bambino rimasto coinvolto nel tremendo incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 6 giugno a Brenzone sul Garda. Il piccolo viaggiava a bordo dell'auto sul seggiolino nei sedili posteriori a fianco della zia 26enne, anche lei deceduta, mentre lui ne avrebbe a breve compiuti due di anni.

Per il piccolo la morte è sopraggiunta subito dopo lo schianto dell'auto contro un muretto di cinta, mentre per la zia sono stati tentati tutti i mezzi possibili da parte dei soccorritori per cercare di rianimarla, senza successo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di ieri sera, nei pressi del Belfiore Park Hotel lungo il tratto della Gardesana denominato via Zanardelli. A bordo dell'auto viaggiavano anche la madre del bimbo, pure lei molto giovane, 25 anni, e lo zio 38enne. Anche loro sono rimasti feriti in modo serio dopo lo schianto. Un incidente che ha dunque tragicamente coinvolto un'intera famiglia, i cui componenti erano tutti originari del Marocco e residenti in provincia di Reggio Emilia.