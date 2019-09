In corte, viene schiacciato contro il muro dall'auto: uomo in gravi condizioni

Una tragica fatalità si è verificata alle prime ore di martedì in un'area privata nel comune di Verona.

Secondo le prime notizie diffuse, poco dopo le 8 il 118 è dovuto intervenire nella corte di un'abitazione situata in via Santa Giuliana, nella zona delle Torricelle. Un uomo infatti sarebbe stato schiacciato dall'auto contro un muro, con una dinamica ancora da chiarire. In suo soccorso dunque sono state inviate un'automedica e un'ambulanza, che lo hanno trasportato al Polo Confortini in codice rosso, dopo averlo stabilizzato.