Schiacciato da un macchinario sul lavoro: portato subito in ospedale

Un uomo è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento, dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Stando alle prime informazioni giunte, il fatto ha avuto luogo in una ditta che si occupa della lavorazione dei tabacchi a Concamarise, dove, intorno alle 10.30 di lunedì, un uomo di circa 50 anni, ha subito uno schiacciamento da parte di un macchinario.

In suo soccorso il 118 ha inviato un'automedica, un'ambulanza e un elicottero, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato al Polo Confortini per un trauma toraco-addominale.