Cocaina invece che cialde del caffè: arrestato per spaccio un pregiudicato a Pescantina

Nel pomeriggio di venerdì 15 giugno i carabinieri dell’aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno tratto in arresto, a Pescantina, un uomo veronese classe '73, pregiudicato e nullafacente. Era infatti in corso un attento servizio di osservazione, controllo e pedinamento dell’uomo, il quale era stato seguito da Verona fino a Pescantina, dove ha ceduto droga a un giovane, successivamente segnalato in prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I militari hanno allora esteso la perquisizione nei confronti dell’arrestato al suo domicilio. Proprio all'interno dell'abitazione, dentro una "insospettabile" scatola contenente cialde del caffè, i carabinieri hanno rinvenuto ben 13,67 grammi di cocaina, accuratamente suddivisa in 9 piccoli sacchetti, cammuffati da cialde e pronti per il successivo spaccio.

L’uomo è stato quindi condotto in stato di arresto in caserma: questa mattina la direttissima ha convalidato l’arresto e per il cittadino italiano è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. L'uomo dovrà quindi affrontare il processo che è stato rinviato al prossimo 30 luglio 2018.