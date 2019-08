Scassinano e svuotano i distributori automatici dell'hotel: clienti in manette

Dopo avervi soggiornato, avrebbero ben pensato di appropriarsi di alcuni "ricordi" della struttura, finendo così in manette.

Si tratta di due cittadini romeni di 43 e 37 anni, entrambi con precedenti penali, che dopo essersi fermati per una notte all'hotel Ibis di via Fermi, non si sarebbero accontentati di appropriarsi di saponi o asciugamani, ma avrebbero scassinato alcuni distributori automatici di bevande presenti nell'edificio, sottraendo alla fine una somma di 433.65 euro.

I due però non avrebbero fatto i conti con l'efficiente servizio di videosorveglianza dell'albergo. Un addetto avrebbe quindi notato la scena ed ha allertato la centrale operativa dei carabinieri: sul posto sono arrivati i militari della sezione radiomobile, che hanno tratto in arresto la coppia di stranieri e restituito il maltolto ai proprietari.

Dopo aver trascorso la notte in guardina, i due rumeni sono comparsi ssabato mattina davanti al giudice che ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere in attesa del processo che si terrà il 10 ottobre prossimo.