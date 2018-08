Gli si staccano le suole degli scarponi sul Baldo, escursionista soccorso

Erano circa le 12.30 di oggi, 20 agosto, quando al soccorso alpino di Verona è giunta la chiamata del 118 che segnalava un escursionista in difficoltà a Brenzone. L'escursionista era un 60enne veronese e stava salendo al Rifugio Telegrafo sul Baldo, quando sfortunatamente le suole dei suoi scarponi gli si sono staccate.

Il 60enne è stato messo in contatto con i soccorritori che gli hanno spiegato un modo per sistemare in modo provvisorio gli scarponi, così da poter ridiscendere dal monte. Intanto, era stato avvertito il gestore del rifugio, anche lui componente del soccorso alpino e che, dati i numerosi casi analoghi, ha predisposto un kit per risuolare le scarpe.

L'escursionista in difficoltà è stato infine raggiunto da un soccorritore che gli ha portato un paio di scarponi di riserva. In questo modo, il 60enne è riuscito a scendere a valle autonomamente.