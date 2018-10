Scaricavano nella notte 71 accumulatori di elettricità: arrestati entrambi

Sono stati colti con le mani nel sacco nella notte tra mercoledì e giovedì, dai carabinieri delle stazioni di San Massimo e Cadidavid, due uomini di origini napoletane, intenti a scaricare ben 71 accumulatori di energia elettrica, che risultavano rubati da ponti ripetitori di telefonia mobile della provincia di Verona. Si tratta classe 1967, pregiudicato, e un classe 1990, incensurato, accusati di ricettazione.

I militari li hanno colti in flagranza mentre scaricavano il materiale (sottratto da ignoti) da un furgone per sistemarlo in un magazzino situato in via Pacinotti, a Verona: stando a quanto riporta l'Arma, complessivamente gli accumulatori avrebbero un valore di ben 60 mila euro.

Una volta bloccato, i due sono stati portati nel carcere di Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.