Scappate dalla comunità: due 16enni trovate in stazione a Porta Nuova

Era il pomeriggio di mercoledì, quando gli agenti della Polizia di Stato del Settore Operativo Polizia Ferroviaria hanno rintracciato alla stazione di Verona Porta Nuova due 16enni, B.N., italiana e A.S., bosniaca.

I controlli svolti presso lo scalo, consentono agli agenti di individuare persone, comportamenti e situazioni degne di attenzione. In questa occasione in particolare, hanno permesso loro di notare le due adolescenti, che si erano allontanate da una comunità per minorenni di Padova senza permesso.

Il Tribunale per i Minorenni ne aveva, infatti, disposto la collocazione in una struttura protetta perché erano state oggetto di maltrattamenti in famiglia. Dopo aver fraternizzato all’interno del centro, secondo le ipotesi delle forze dell'ordine, le due giovani avrebbero deciso di affrontare insieme la fuga per raggiungere amici prima a Bologna e poi nella zona del Veronese.

Una volta individuate, gli operatori di polizia, dopo averle assistite, le hanno riaffidate ad uno degli educatori della comunità.

Dall’inizio dell’anno sono sei, in totale, i minori che la Polfer di Verona ha sottratto dai pericoli della strada, consentendo loro di continuare ad essere assistiti e protetti presso le rispettive famiglie o le strutture appositamente individuate.