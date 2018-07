Scappato da un ospedale psichiatrico trentino, viene intercettato a Verona

Fuggito dall'ospedale psichiatrico giudiziario, nel quale stava scontando la misura di sicurezza detentiva disposta nel 2016 dal Tribunale di Bolzano, un 46enne bresciano è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona nella notte del 10 luglio.

Indagato per i reati di percosse e atti persecutori ai danni dell’ex datore di lavoro e con una diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità paranoide, l'uomo era stato assolto per vizio totale di mente. Ritenuto comunque pericoloso per la società, l'Autorità giudiziaria bolzanina aveva deciso di disporre nei confronti di G.E. il ricovero presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S) di Pergine Valsugana, in alternativa alla detenzione in carcere.

Ma nella notte tra lunedì e martedì, il soggetto è stato intercettato da poliziotti scaligeri nei pressi di viale Piave, in seguito di controllo d’iniziativa. Le verifiche hanno così permesso di portare alla luce la misura detentiva citata nei confronti del bresciano, che si sarebbe conclusa solo il 16 novembre 2018. Agli operatori, il 46enne allontanatosi 4 giorni fa dal REMS, dichiarato di voler prendere il primo treno per Rovereto, ma è stato accompagnato negli uffici della Questura.

In lungadige Galtarossa sono emersi a suo carico altri due precedenti penali per i reati di danneggiamento nel 2002 e di guida in stato di ebbrezza a causa dell’assunzione di bevande alcoliche nel 2011.

D’intesa con il Pubblico Ministero, il fuggitivo alla fine è stato riaccompagnato a Pergine di Valsugana in attesa di determinazioni da parte del Magistrato di Sorveglianza.