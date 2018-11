Messo alle corde dalle forze dell'ordine, finisce in Adige e viene salvato

Per sfuggire alle forze dell'ordine non ha esitato a cercare rifugio nelle acque dell'Adige, nella notte tra martedì e mercoledì, ma alla fine ha dovuto arrendersi dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco.

Era circa mezzanotte e mezza quando l'uomo, un rapinatore stando alle prime informazioni, sarebbe finito nel fiume sotto gli occhi di alcuni passanti, dopo essere stato messo alle strette dai carabinieri. Trovandosi però in difficoltà, ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con tre mezzi, che grazie ad una scala l'hanno riportato sulla terra ferma e affidato alle cure del 118, sempre sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine.