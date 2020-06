Si allontana da casa dopo una lite: 13enne trovato il mattino seguente

Sono scattate nella tarda serata di venerdì 19 giugno le ricerche dei carabinieri della stazione di Villafranca, che si sono messi sulle tracce di un ragazzo di 13 anni residente a Mozzecane, che nel pomeriggio si era volontariamente allontanato da casa, senza poi tornare.

La famiglia ha dato l'allarme nella tarda serata, vedendo che il giovane non rincasava dopo aver trascorso la giornata con alcuni coetanei. Temendo il peggio, l'Arma ha dunque dato il via a tutte le procedure per rintracciarlo, concordando anche con la Prefettura di Verona la possibilità di inviare sul territorio villafranchese, già nella notte, alcune squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. Ma il 13enne fortunatamente è stato ritrovato alle prime luci di sabato mattina da una pattuglia dei carabinieri nel comune di Sorgà: il giovane gode di buona salute e ha riferito ai militari di essersi allontanato da casa, a bordo della propria bicicletta, dopo un litigio per futili motivi avuto con i genitori.

