Il campione Axel Rombaldoni apre la due giorni di scacchi in Gran Guardia

Appuntamento in Gran Guardia sabato 3 e domenica 4 marzo per gli appassionati di scacchi. Hanno già superato quota 130 le iscrizioni alla due giorni di tornei, che avrà come ospite d’onore il maestro e campione italiano 2014 Axel Rombaldoni. Il campione sarà impegnato nella simultanea contro un massimo di trenta giocatori, una sfida avvincente a cui si potrà assistere gratuitamente, sabato 3 marzo a partire dalle ore 15.

Giornata clou sarà la domenica, in cui si concentreranno i diversi tornei: il torneo semilampo amatoriale, aperto a tutti, dalle 10 alle 18.30, che si disputa su 9 turni di gioco con abbinamento a sistema svizzero; i due tornei giovanili, quello per under 16, per i tesserati alla Federazione scacchistica italiana, alle 9.45 e quello per under 14 nel pomeriggio, alle 14.45.

L’iniziativa è organizzata dalle società scacchistiche della provincia di Verona in collaborazione con il Comune, A.D. Scacchi Valpolicella, Circolo Scacchistico San Bonifacio, Dopolavoro Ferroviario di Verona, in collaborazione con il Comune, società impegnate anche nella promozione del gioco degli scacchi all’interno delle scuole. Per l’anno 2017/2018 sono 167 i corsi attivati nelle scuole di Verona e provincia, per circa 3100 studenti coinvolti.

“Il gioco degli scacchi, oltre alla passione, richiede anche concentrazione e precisione – ha detto l’assessore al Decentramento -. Bene quindi che venga diffuso anche tra i bambini e gli studenti, che possono così arricchire il proprio bagaglio di conoscenze”.

Presenti in conferenza il delegato provinciale della Federazione Scacchistica Italiana Maurizio Tencheni, il presidente dell’A.D. Scacchi Valpolicella Mauro Schiraldi e Leone Cataldo del Circolo Battinelli.