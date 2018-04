"Fare ciò che si ama". Il segreto della longevità della centenaria Maria Sala

Sport, alimentazione sana e amore per se stessi e per gli altri. Questi i segreti della neo centenaria Maria Sala, accolta oggi, 10 aprile, a palazzo Barbieri dal sindaco di Verona Federico Sboarina, che le ha consegnato una targa ricordo da parte della città.

È un piacere - ha sottolineato il sindaco - poter partecipare, in rappresentanza di tutta la città, ai festeggiamenti del centesimo compleanno della signora Sala. Una donna dallo straordinario carisma e dal grande amore per la vita che, in cento anni di esistenza, non ha mai smesso di guardare al futuro con entusiasmo, vivendo attivamente ogni suo giorno accompagnata dall'affetto delle persone a lei più care.

"Il segreto per una lunga vita è prendersi il tempo per fare ciò che si ama, perché la vera ricetta antietà è la passione che mettiamo nelle cose", ha dichiarato sorridente Sala. Nata a Polezza in provincia di Como, la signora Sala vive da anni a Verona insieme alle 3 figlie e ai suoi 6 nipoti e 7 pronipoti.