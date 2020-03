Verona non si ferma, nuovi provvedimenti del sindaco: aumentano i parcheggi gratuiti

«Da oggi parcheggi gratis attorno al centro storico fino al 31 marzo compreso», questo il nuovo annuncio del sindaco di Verona Federico Sboarina lanciato via social dopo che già ieri, giovedì 5 marzo, era stato annunciato il provvedimento che rendeva gratuito il "Parcheggio Centro". La gratuità sarà valida dalle ore 19 alle 24 nei giorni feriali e dalle 8 alle 24 durante il fine settimana. Si tratta di nuove misure pensate per incoraggiare la ripresa e far fronte alla difficile situazione legata all'epidemia da nuovo coronavirus con le relative prescrizioni da rispettare per evitare l'allargarsi del contagio.

Di seguito riportiamo tutte le vie interessate: piazzale Maestri del Lavoro, via Pallone, Corso Cavour, via Diaz, Stradone San Fermo, Stradone Maffei, Corso Castelvecchio e Lungadige Rubele. Oltre a ciò, il "Parcheggio Tribunale" sarà anch'esso gratuito dalle ore 19 del venerdì fino alle 2 del lunedì. Provvedimenti che, come detto, si vanno ad aggiungere a quello di ieri che coinvolgeva il "Parcheggio Centro", arrivando così a garantire circa 1.300 posti auto totali.

Un'altra iniziativa delle ultime ore è quella che coinvolge invece il servizio di "Bike Sharing" con la promozione "Porta un amico" rivolta a tutti gli abbonati annuali che potranno, scrivendo alla casella info@bikeverona.it, ottenere un ulteriore abbonamento gratuito valido per un mese, fino al 30 giugno 2020.