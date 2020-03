Coronavirus a Verona, Sboarina: «Uscite solo se indispensabile, verifiche nei supermercati»

«Non facciamoci ingannare dalle belle giornate di sole, il virus c'è e bisogna restare a casa, in una settimana siamo passati a Verona da 100 positivi a 481 e da 3 persone a 26 in terapia intensiva nei soli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma», così il sindaco di Verona Federico Sboarina nella conferenza stampa di oggi, martedì 17 marzo. «Oggi è il momento di restare a casa perché i contagi stanno aumentando in maniera esponenziale, si deve restare a casa pur con tutte le difficoltà del caso, - spiega il sindaco Federico Sboarina - è un sacrificio che dobbiamo fare per evitare che i numeri continuino a crescere. Dobbiamo arrivare ai numeri di Vo' Euganeo, dove tutto era partito ma ora i numeri sono bloccati da alcuni giorni, perché il contagio lo si è riusciti a fermare».

«Questo è un momento cruciale, - ribadisce il sindaco Federico Sboarina - bisogna uscire lo stretto necessario, anche quando si va a portare il cane, fate giri brevi. Nel pomeriggio ci sarà una riunione con il prefetto di Verona per valutare come effettuare al meglio i controlli, alla luce anche della nuova ordinanza con tutti i nuovi divieti. Faremo controlli anche nei supermercati - ha quindi specificato il sindaco Sboarina - affinché tutti si attengano in modo stringente alle precauzioni previste dal Dpcm, quindi guanti e mascherine per il personale e rispetto delle distanze di sicurezza evitando così gli assembramenti. Chiedo ai cittadini di farci arrivare eventuali segnalazioni in caso riscontrino supermercati che non rispettino le regole, perché il rischio è di restare tutti a casa e, se poi non si rispettano le norme nei supermercati, proprio quest'ultimi diventano luogo di contagio».

Poi il sindaco ha voluto ringraziare i cittadini che le norme le stanno rispettando con grande senso di responsabilità: «È oggettivo che la stragrande maggioranza dei veronesi sta rispettando le regole, a loro va il mio ringraziamento enorme e la mia vicinanza, così come a tutto il personale medico e sanitario in genere che è in queste ore in prima linea per difendere la salute di ognuno di noi».

La video-conferenza del sindaco di Verona Federico Sboarina