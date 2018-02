Missione economica in Albania, a Sboarina le chiavi della città di Tirana

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha ricevuto ieri, 19 febbraio, le chiavi della città di Tirana da parte del suo omologo albanese Erion Veliaj. La consegna è avvenuta nel corso degli incontri istituzionali previsti nell'ambito del Business Forum Italy-Albania, la missione economica promossa da Ice in collaborazione con Confindustria. Alla missione economica in Albania hanno partecipato anche il sottosegretario allo sviluppo economico Ivan Scalfarotto, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e una rappresentanza di imprenditori italiani, con i quali il sindaco ha tenuto dei colloqui. Ad accompagnare Sboarina nella missione albanese era presente una delegazione veronese composta dai presidenti Agsm Michele Croce, Atv Stefano Zaninelli e Amt Francesco Barini, che hanno potuto incontrare gli imprenditori locali e porre le basi per future collaborazioni nei settori delle acque, del trasporto pubblico e dell'illuminazione.

Gli incontri istituzionali sono cominciati con l'ambasciatore italiano Alberto Cutillo, proseguiti con il sindaco di Tirana Erion Veliaj e poi anche con il primo ministro dell'Albania Edi Rama, che non era previsto nel programma iniziale.

Successivamente, la delegazione veronese ha anche visitato piazza Skanderbeg, diventata uno spazio pubblico dedicato ai cittadini. Veliaj e Sboarina hanno piantato simbolicamente alcuni alberi.