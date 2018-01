Primo Capodanno da sindaco, Sboarina: "Abbiamo festeggiato in serenità"

Alla fine della festa è contento il sindaco di Verona Federico Sboarina. La notte che ha dato il via al 2018 è stata allegra e senza troppi eccessi. Alcuni cittadini in piazza Bra hanno dovuto farsi medicare dai sanitari del 118, ma soltanto in 7 sono stati portati in ospedale e nessuno in gravi condizioni. Vigili del fuoco e polizia hanno avuto il loro ben daffare, ma nulla che abbia rovinato la diffusa giovialità dell'ultimo dell'anno.

Per Sboarina è stato il primo Capodanno da sindaco e il primo cittadino veronese lo ha commentato così.

È stata una bella esperienza perché ho trovato tante dimensioni diverse, ma tutte festose. Prima le messa con il vescovo e gli adolescenti, volontari alla cena della Caritas per i bisognosi, che è un bell'esempio di solidarietà. Poi ho cenato con gli ultrasessantenni alla cena organizzata dal Comune in fiera, ed è stata come una grande riunione di famiglia. Poi la marea di giovani in Bra, con la festa in piazza che ha avuto la ribalta nazionale di Rtl. L'impatto dei fuochi d'artificio che escono dall'Arena è sempre emozionate. Ma la cosa di cui sono veramente soddisfatto è lo svolgimento di tutto il sistema operativo che è stato messo in piedi con la prefettura per garantire la sicurezza grazie al lavoro delle forze dell'ordine. Il piano predisposto dal comitato di ordine pubblico ha tutelato i 25mila presenti in piazza, dove sono stati necessari alcuni interventi ma per episodi di lieve entità. La città ha partecipato e festeggiato in serenità. Auguro, quindi, a tutti i veronesi un 2018 altrettanto sereno e pieno di belle occasioni, come quelle su cui sono impegnato per il rilancio della città.